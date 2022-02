Grootse zege voor ASC’62, VHK en CSV brengen spektakelstuk

overzichtDe eerste competitiewedstrijd van 2022 resulteert voor ASC'62 in een klinkende overwinning op Be Quick Zutphen. In de eerste helft wordt het verschil al meer dan gemaakt.

Met de wind in de rug laat ASC’62 in de eerste helft niks heel van tegenstander Be Quick Zutphen. De ploeg van coach Piet de Jong duikt met een 6-1 (!) voorsprong de rust in. Na de thee komt daar, dankzij Matthijs van Gelder, nog een doelpuntje bij. Op de 7-1 eindstand heeft de trainer niets aan te merken. De Jong: ,,We zaten er gewoon volle bak op. Na de eerste helft kijk je op het scorebord en dan denk je aan wat je moet zeggen in de rust. Tuurlijk, de kleine dingetjes haal je aan en je zegt dat je blij mag zijn. Maar die jongens snappen ook wel dat ze scherp moeten blijven.”

Uitblinker aan de zijde van ASC’62 is Van Gelder. Na iets minder dan een uur spelen wordt hij gewisseld, maar heeft er dan al drie in liggen. ,,Deze jongens werken keihard en hebben gewoon wat vertrouwen nodig. Dat laatste hebben ze vandaag in ieder geval getankt.”

Oost, 2H: ASC’62 – Be Quick Zutphen 7-1 (6-1). 7. Chiel Pasman 1-0, 17. (eigen doelpunt) 2-0, 22. David Moes 2-1, 25. Matthijs van Gelder 3-1, 32. Van Gelder 4-1, 40. Erik Bos 5-1, 45. Ernst van Zanten 6-1, 53. Van Gelder 7-1.

Herstart om snel te vergeten voor Hardenberg'85

Een valse start voor Hardenberg’85, dat op eigen veld onderuit gaat tegen laagvlieger ASV’57. Na een paar minuten krijgt de thuisploeg een mooie kans de score te openen, maar daar blijft het bij. Na een 0-2 ruststand lukt het trainer Emiel Maat niet om in het tweede bedrijf de boel nog om te draaien. Het eindigt in 0-3. Maat: ,,Je begint met alle goede bedoelingen aan zo’n wedstrijd, maar we hebben eigenlijk geen moment ergens aanspraak op kunnen maken. Ik durf zelfs te beweren dat dit misschien wel de slechtste wedstrijd van de voorbije twee seizoenen is geweest.”

Maat wisselt in de rust, gaat in de loop van de tweede helft nog met vier spitsen spelen. ,,Dit was echt zo’n duel waarvan je kunt zeggen: zelfs al waren we nog dagen doorgegaan met voetballen, dan was die bal er nog niet ingegaan.”

Oost, 3D: Hardenberg’85 – ASV’57 0-3 (0-3). 20. Nick Visser 0-1, 30. Jeroen Schwarte 0-2, 62. Lars Stokman 0-3.

Spektakelstuk tussen VHK en CSV'28

Na iets meer dan een half uur lijkt VHK op rozen te zitten. Maar kort voor rust valt de 3-1 en lijkt de ploeg van trainer Edwin Duim toch wat van slag. Zeker wanneer CSV’28 in de loop van de tweede helft brutaal op 3-3 komt. Uiteindelijk is het Roy Rook die alsnog de 4-3 maakt, tot tevredenheid van Duim. ,,Na die 3-0 ging CSV anders voetballen en hanteerde vaker de lange bal. Daar hadden we zichtbaar moeite mee. Maar voetballend waren we echt wel de betere ploeg. Na die 4-3 zijn we geconcentreerd blijven spelen en deze zege op CSV, dat net als wij ambities heeft om hogerop te spelen, is gewoon verdiend.”

Aan de andere kant baalt trainer Berry Mulder, die zijn ploeg knap zag terugkomen in dit duel. ,,Vooropgesteld, VHK heeft het slim gespeeld. De eerste helft probeerden we alles voetballend op te lossen en zij hebben onze fouten afgestraft. Maar op dit slechte veld valt gewoon niet goed te spelen en dat hadden we te laat door. Na rust komen we echt knap terug, maar mede door enkele discutabele beslissingen van de scheidsrechter staan we toch met lege handen. Zonde, maar we moeten vooral naar onszelf kijken.”

Oost, 4D: VHK – CSV’28 4-3 (3-1). 7. Ryan Stam 1-0, 20. Jac Rook 2-0, 34. Harne Lassche 3-0, 43. Jay Frederiks 3-1, 57. Özhan Kardag 3-2, 68. Quinten van der Streek 3-3, 72. Roy Rook 4-3.

Noord, 3A: Heerenveense Boys – Willemsoord (afgelast)