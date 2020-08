Grote uitslagen in overvloed bij oefenwedstrijden: DVS'33 verslaat Sparta, HHC schiet zeven keer raak

De Veluwse kemphanen uit de derde divisie zorgden voor veel spektakel. DVS’33 genoot van een pikstart, met drie goals in het eerste kwartier. Sparta kwam sterk terug, maar in plaats van 3-3 werd het 4-2 en daarmee was de strijd beslist. In de laatste twintig minuten maakte Stef Nijland zijn debuut bij de ploeg uit Ermelo. Beide ploegen kunnen even stoom afblazen als het om de spanning van de derby gaat, ze treffen elkaar in de competitie pas in januari, op de zestiende speeldag.

VVOG, ook uit de derde divisie, kreeg een flink pak rammel te verwerken bij hoofdklasser Urk. Ook hier snelle doelpunten, trainer Gert Jan Karsten zag dat Urk in het eerste kwartier afstand nam met twee treffers.

Rick Hemmink vermaakte zich uitstekend op de aangename dinsdagavond. De aanvallende middenvelder van HHC was met vier doelpunten in een half uur tijd de opvallende man in het duel tegen hoofdklasser HZVV. Ook in Hardenberg was het binnen zestig tellen raak, door toedoen van Matthijs Hardijk.

Staphorst maakt in het eigen nederlaagtoernooi op duidelijke wijze kennis met de kwaliteiten van de teams uit de derde divisie. Na Excelsior'31 (1-3) boekte ook Harkemase Boys een zege bij de nieuwbakken derdedivisionist: 1-4. Het verschil werd gemaakt in de tweede helft toen beide team flink hadden gewisseld. In die fase kwam vooral het verschil in balbehandeling en tempo aan de oppervlakte.

DVS’33 - Sparta Nijkerk 5-2 (3-1). 1. Mohammed al Haydar 1-0 (eigen doel), 5. Ali Akla 2-0 (strafschop), 13. Olivier Pilon 3-0, 42. Maurice de Ruiter 3-1 (strafschop), 52. Bryan Burgerhout 3-2, 66. Karim Arzini 4-2, 69. Arzini 5-2.

Urk - VVOG 3-0 (2-0). 1. Klaas Romkes 1-0, 7. Lucas Schraal 2-0, 90. Schraal 3-0.

HHC Hardenberg - HZVV 7-1 (4-0). 1. Matthijs Hardijk 1-0, 21. Rick Hemmink 2-0, 24. Hemmink 3-0, 30. Hemmink 4-0, 50. Romano Djababoe 4-1 (strafschop), 55. Hemmink 5-1, 67. Rob van der Leij 6-1, 81. Rutger Etten 7-1.

Staphorst - Harkemase Boys 1-4 (1-1). 30. Ruben Kin 1-0, 39. Arnoud Bentum 1-1, 67. Willem Huizing 1-2, 73. Kian Visser 1-3, 81. Gerald Postma 1-4.