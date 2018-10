Groundhoppers kijken ogen uit bij VV Staphorst

Rob Murfin en Paul Nelson uit het Engelse Leeds zijn aan het groundhoppen in Nederland. Ze houden er tijdens het weekeinde een druk schema op na. Het Noorderslag is na het Cambuur-stadion de volgende ground in een mooi rijtje. Na Staphorst - Berkum volgt direct SC Heerenveen tegen ADO Den Haag. Ook de duels Anderlecht - Sint Truiden en Lille - Olympique Marseille worden bezocht.

De twee kijken hun ogen uit in Staphorst. De verbazing over de faciliteiten is groot, zeker gezien het feit dat Staphorst 'op het vijfde niveau' speelt. ,,Zéker als je het vergelijkt met Engeland", vertelt Murfin. ,,Daar zien we op dit niveau dit soort investeringen in faciliteiten echt niet. Clubs van dit niveau staan bij ons niet zo in de maatschappij. We zijn hier in Nederland naar een paar clubs van dit niveau geweest: 's ochtends voetballen de kinderen hier en de families kijken later de wedstrijd van het eerste. Dat hebben we thuis niet."

Velden

De heren houden van het bezoeken van clubs in de lagere divisies. Die gaan eigenlijk ook boven de grote stadions, waar de sfeer en omstandigheden vaak met elkaar te vergelijken zijn. In Engeland gaat er bij de topclubs extreem veel geld om, maar in de lower leagues valt de ene na de andere club om, merken Murfin en Nelson op. ,,De meeste clubs zijn gewoonweg niet duurzaam. Er komen meer kunstgrasvelden. De velden zijn soms echt heel erg slecht, al stuit kunstgras ook op veel weerstand. Maar het is wel een van de belangrijke manieren om de club, ook financieel gezien, staande te houden."