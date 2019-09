GSV’63 in feeststemming na ruime zege op SVBV

Zo werd een thuiswedstrijd een uitwedstrijd voor GSV, maar daar had de ploeg van trainer Dennis Arentsen totaal geen moeite mee. GSV had werkelijk geen kind aan SVBV en stond bij rust al op een 4-0 voorsprong.

Gretigheid

,,Met name het verschil in gretigheid zorgde ervoor dat we deze wedstrijd gewonnen hebben. We waren werkelijk op alle fronten beter, maar dit had ik zeker niet zien aankomen”, zei Arentsen, die aanvaller Frank Rensink twee keer had zien scoren.