Haarle gaat voor een feestweek zonder overwerk

Als er in de vierde klasse H één club is die zich met recht een echte vierdeklasser mag noemen, dan is het Haarle wel. Van de laatste vijftien seizoenen zaten de Haarlenaren er liefst dertien in die afdeling van het zondagvoetbal. Maar het is allesbehalve zeker dat Haarle in september van dit jaar opnieuw op dat niveau mag aftrappen.

Net als vorig seizoen stevent de ploeg van trainer Jeroen Veldwijk immers af op een plek in de nacompetitie voor klassebehoud. Maar als een verrassing komt het niet dat Haarle weer een moeizame jaargang kent.

,,Dat had ik wel min of meer verwacht, ja", erkent Haarle-aanvoerder Jari ten Have. ,,Al was het doel om iets hoger te staan. Ik denk dat wij met de huidige twaalfde plaats niet staan waar we horen. In een aantal wedstrijden hebben we bijvoorbeeld onze keeper en laatste man moeten missen. Wij zijn ook niet vaak overklast. Op sommige momenten hadden we net niet het geluk, terwijl we zo nu en dan juist wel pech hadden."

Routine

Verklaringen zijn er zeker. Zo mist Haarle ten opzichte van vorig seizoen de routine en de doelpunten van Erik Westendorp. Dat verlies laat zich voelen op sportpark De Pastoorsmoat. Mede vanwege de afgelastingen - Haarle speelde in februari geen enkel competitieduel en komt net als alle andere amateurclubs ook dit weekend weer niet in actie - speelden de Sallanders pas elf duels. Daarin scoorde de ploeg slechts elf keer en incasseerde twintig treffers. Alleen hekkensluiter Hoonhorst en nummer dertien Terwolde scoorden tot dusver minder vaak.

Ten Have: ,,De doelpunten van Erik zijn natuurlijk een gemis. In sommige duels kregen we genoeg kansen, maar verliezen we toch. Erik is ook balvast, terwijl we nu wat beweeglijker zijn voorin. Tegen sommige tegenstanders is het handig een 'beer' voorin te hebben. En we hebben te maken met veel wisselingen in het elftal, we hebben er erg lang over gedaan een vaste basis te vinden."

Abonnement

Desondanks vreest de captain niet dat er dit seizoen een einde komt aan het abonnement op de vierde klasse. Waar Haarle dat vorig seizoen nog via de nacompetitie moest verlengen, heeft Ten Have er het volste vertrouwen in dat de ploeg nu zonder overwerk lijfsbehoud veiligstelt.

,,Ik denk dat wij ons direct handhaven, omdat er genoeg clubs minder zijn dan wij", stelt de aanvoerder. ,,Ik ben ervan overtuigd dat wij punten tegen hen pakken; wedstrijden tegen Hoonhorst en Terwolde moeten wij winnen."

Knokken

Haarle wordt daarbij gesteund door het resterende programma. Zo speelde de ploeg drie wedstrijden minder dan Sportclub Deventer, dat met twee punten meer op de veilige elfde plaats bivakkeert. Van de resterende vijftien duels speelt Haarle er daarnaast acht op eigen terrein, waarbij het de concurrenten ook nog op De Pastoorsmoat treft. ,,En thuis spelen we vaak iets beter dan uit. We moeten ons zo snel mogelijk veilig spelen, zodat we tijdens het Haarles Feest geen nacompetitie hoeven te spelen. Daar gaan we voor knokken."