Haarle is een springplank voor jonge trainers, nu zit Jordi Willems te genieten op de bank

tweede klasse Geen paniek in Westenhol­te na slechtste start in jaren

WVF beleeft de slechtste seizoenstart sinds de komst van trainer Marcel van der Steege in 2018 en wordt door een terechte 2-3 nederlaag in de stadsderby tegen Be Quick’28 naar de één-na-laatste plaats in 2H gedrukt. Zorgelijk, uiteraard, maar paniek? Nee, daar is absoluut geen sprake van in Westenholte.

16:37