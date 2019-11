Haarle is SDOL de baas

Vierde klasseNa vijftien jaar stond de derby tussen SDOL en Haarle weer op het programma. De eerste confrontatie van dit seizoen tussen beide teams bleek een prooi voor de bezoekers. In Luttenberg won Haarle uiteindelijk met 0-3.

SDOL begon in eigen huis voortvarend aan het duel. De thuisploeg kreeg mogelijkheden om de score te openen, maar tot tweemaal toe voorkom Haarle-doelman een Luttenbergse treffer. De bezoekers toonden zich vervolgens bijzonder effectief. Na veertig minuten spelen was het Haarle-aanvaller Darwin Neulen die de eerste grote mogelijkheid voor zijn ploeg in een treffer wist om te zetten.

Zes minuten na rust verdubbelde Haarle de scoren. Neulen onderschepte een uitworp van SDOL-doelman Emiel Jansen Holleboom, waarna Kay Verhoef de 0-2 binnen schoot. SDOL ging vervolgens op jacht naar de aansluitingstreffer, maar het was Haarle dat in blessuretijd via Jord Veldkamp de eindstand op 0-3 bepaalde.

,,Ontzettend balen dit’’, treurde SDOL-captain Ruud Alferink na afloop. ,,Het was voor het eerst in jaren dat we weer een derby tegen Haarle konden spelen en dan krijg je de deksel op de neus.’’