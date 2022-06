Halve finale tegen Kozakken Boys is mooie test voor DVS’33

„We hadden een marge van drie goals dus waren we er met name op gefocust om goed te verdedigen vanuit een goede organisatie’’, zei coach Peter Wesselink over de intenties van zijn ploeg. „Zij hebben echt wel gespeeld om te winnen, maar Hercules speelt redelijk voorspelbaar. Ze spelen heel duidelijk 4-3-3 en daar konden wij ons goed op instellen.” Hercules deed daarmee niks anders dan in de eerste wedstrijd. ,,De momenten waar we donderdag minder goed stonden wisten we er dit keer goed uit te halen. Het was compact, heel dicht bij elkaar en we gaven bijna niks weg. We hadden zelf twee of drie keer kunnen scoren, maar uiteindelijk was 1-1 goed genoeg.”