Hamburgers en bier bij Lochem tegen Witkampers

Een goed bezette tribune, consumptietenten waar hamburgers en bier aan de man/vrouw werden gebracht en vuurwerk met geel en blauwgekleurde rookwolken bij het betreden van de ploegen in de arena, zorgen voor veel sfeer. In een schitterende ambiance zagen ruim 1500 toeschouwers een lekker partij voetbal.

Lochem-spits Ruben Boonk en Witkampers-verdediger Timo Haverkamp zijn maatjes. Maar in dit duel even niet. Boonk was na afloop van de wedstrijd snel verdwenen naar de kleedkamer, wat Haverkamp de opmerking ontlokte: ,,Hij staat vast al onder de douche. Het is een beste kerel, maar hij kan slecht tegen zijn verlies.”

Boonk kwam even later naar buiten om zijn verhaal te doen. ,,In het eerste half uur hadden wij het beste van het spel en hadden zeker met 2-0 voor moeten staan. Zelf miste ik de grootste kans. Ons spel was goed, maar leverde geen rendement op. Op de beslissende momenten gaven we niet thuis.”