Handenbindertje Hansler houdt Rohda Raalte in titelrace met winnende goal in Twello

De wedstrijd is 88 minuten oud als een groepje vrouwelijke fans even in gillen uitbarst achter het doel van Rohda Raalte. De aanleiding is een bal die bijna loodrecht uit de hemel komt vallen, na een wel erg wanhopige doelpoging van Voorwaarts. Een minuut later struikelt aan de andere kant Thom Strijland over de bal en zijn eigen benen in een kansrijke positie. Het moge duidelijk zijn: lang niet alles lukte bij de semi-derby in de eerste klasse E, voor de gelegenheid gespeeld op zaterdagavond.