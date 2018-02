Handhaving nu al ver weg voor Reaal Dronten

Zoals de stand al doet vermoeden, was het een typische degradatiewedstrijd. Beide ploegen waren onrustig en slordig, waardoor het een rommelige wedstrijd werd. De eerste helft was Reaal-speler Mohamed el Morabit nog het dichtst bij een doelpunt, maar zijn inzet werd gekeerd door de sterk keepende Reinder van der Vrugt.

In de tweede helft kwam Reaal binnen vijf minuten op achterstand. Een hoekschop kon zo binnengetikt worden door Mark Beekman. Na die treffer was Reaal het even kwijt, met de 0-2 van Julius Rakhorst tot gevolg. Daarna kreeg Reaal wel meer grip op de wedstrijd en had het een kwartier voor tijd met een strafschop de uitgelegen mogelijkheid om terug in de wedstrijd te komen, maar Adil el Morabit zag zijn inzet gekeerd worden. Twee minuten voor tijd tikte Wil van der Zande de aansluitingstreffer nog binnen, maar die kwam te laat.