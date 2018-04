Hans van der Hoop moet pas op de plaats maken

Van den Assem vertrekt bij HHC, Schmidt blijft

19:36 Matthieu van den Assem heeft HHC Hardenberg per direct verlaten. De vleugelaanvaller kwam in de zomer over van Jong FC Twente, maar kon geen vaste plek in het elftal van Gert Jan Karsten bemachtigen. Tegenover zijn vertrek staat een langer verblijf van Vincent Schmidt.