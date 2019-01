Hansler gaat door bij Rohda Raalte

Video VENO voor derde keer op rij de sterkste op eigen zaalvoet­bal­toer­nooi

13 januari Spannend was de finale niet. VENO 1 won gistermiddag voor de derde keer op rij en elfde keer in totaal, haar eigen zaalvoetbaltoernooi in MFA De Burght. In de finale versloeg het team NEMO, bestaande uit spelers van FC Meppel, met 5-1.