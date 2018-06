Happy end d’Olde Veste’54 na bizar seizoen

Owios wendt degradatie af na spannende apotheose

18:11 Met pijn en moeite is Owios erin geslaagd het vege lijf te redden en ook volgend seizoen in de tweede klasse uit te komen. Diep in de verlenging en met nog maar tien spelers op het veld, was het invaller Nabil Essaddouqi die tegen AGOVV de verlossende 2-1 binnen schoot.