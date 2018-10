Hard werkend VSW boekt weer een zege

VSW kent met vier punten uit drie duels een prima start in de derde klasse C, waar CSV het met een punt uit vier wedstrijden een stuk minder goed vergaat. Toch waren het de bezoekers die het beste voetbal speelden in de eerste helft. Echt grote kansen leverde dit niet op, vooral wat schoten van afstand. VSW had het daarmee knap lastig, maar kreeg wel de beste kansen. Vlak voor rust leverde dit een doelpunt op via Joey Platenkamp.