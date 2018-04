Hardenberg'85 blijft denken aan de titel

De ploeg van coach Marco Hollak beleefde een valse start op sportpark Baalderveld. Stefan Dijkstra profiteerde al na een goede vijf minuten spelen van defensief geklungel en zorgde voor de verrassende 0-1. Hardenberg’85 raakte niet in paniek en ging gedecideerd op zoek naar de gelijkmaker. Deze viel na een kwartier spelen toen Rick Broek beheerst binnen schoot na een knappe aanname.

Nog voor rust kwam de thuisploeg op voorsprong. Roy Meijerink was het eindstation van een vlotte aanval.

In de tweede helft verzuimde Hardenberg’85 de score verder uit te bouwen, waardoor het in de slotfase toch nog even spannend werd. Broek maakte vlak voor tijd aan alle onzekerheid een einde. De routinier snoepte ZZVV-stopper Matthijs Capellen de bal af en tikte handig binnen.