Hardenberg'85 houdt vast aan de trainers Maat en Van Dijk

Maat (41) en Van Dijk begonnen in het najaar samen aan de klus bij Hardenberg'85. De eerste vier wedstrijden in de derde klasse D leverden vijf punten op, onder meer dankzij een zege tegen Kloosterhaar.

Voor het bestuur van Hardenberg'85 was het, na zo'n korte periode, geen aanleiding om van koers te veranderen. ,,Het is erg fijn dat we in deze rare tijd, waarin we toch een beetje varen in de mist, continuïteit kunnen aanbrengen binnen onze vereniging.’’