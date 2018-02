Hardenberg'85 wint op bezoek bij OZC

Op een koud, guur en winderig sportpark Westbroek in Ommen was Hardenberg'85 vanaf het begin heer en meester. Het tikte de kanaries bij tijd en wijle van het kastje naar de muur. OZC stond erbij en keek er naar.

Vlak voor rust scoorde Roy Meijerink de bevrijdende 0-1. Eerst had Chiel Jansen of Lorkeers en Rick Broek allebei al een dot van een kans laten liggen, terwijl aan de andere kant Tom Simons de bal naast een leeg doel schoof.

Spannend werd het echter niet meer want zeven minuten later was het wederom Rick Broek die de wedstrijd op slot gooide. De meeste toeschouwers , waren toen al lang en breed richting de warme kachel vertrokken. Hardenberg'85 kan omhoog kijken, terwijl OZC niet verder naar beneden moet kletteren, want anders is de vierde klasse zomaar in beeld.