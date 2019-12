Harfsen en Be Quick bekeren door, Heeten uitgeschakeld na strafschoppen

districtsbeker oost AGOVV laat bekerstunt door vingers glippen

22:34 AGOVV stond op de drempel van een stunt in het districtsbekertoernooi, maar beet uiteindelijk toch in het stof. DFS Opheusden, de koploper uit de eerste klasse D, maakte in het laatste kwartier een 4-1 achterstand goed in Apeldoorn en won uiteindelijk na strafschoppen.