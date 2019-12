Harfsen houdt vast aan trainer Gertie Wichers

VIDEO Devente­naar Jolf scoorde 10 jaar geleden voor WHC bij memorabele oorwassing tegen Ajax (1-14): ‘Het shirt van Enoh heb ik verkocht’

19:14 Het is vandaag precies tien jaar geleden dat WHC Wezep in het stadion van - toen nog - FC Zwolle een historische nederlaag leed tegen Ajax (1-14). In de achtste finale van de KNVB-beker eiste Luis Suárez een hoofdrol op. De Uruguayaan scoorde zesmaal en liep tegen een oerdomme gele kaart aan, waardoor hij de kwartfinale miste. Deventenaar Jolf Stel redde de eer voor WHC door vlak voor rust de 1-6 binnen te werken. Tijd voor een terugblik met de doelpuntenmaker.