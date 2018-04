Harfsen pakt punt af van Oeken

De eerste helft ging het duel alle kanten op. Na drie minuten was het de Oekense topscorer Roel van Agtmaal die al vroeg de mogelijkheid had om de 0-1 het scorebord op te krijgen, maar hij kreeg de bal niet het doel ingewerkt. Een half uur later mocht Jasper Klumper, na een voorzet van broertje Dylan, het aan de kant van Harfsen proberen om zijn ploeg op voorsprong te zetten. Jasper kopte echter het leer in de handen van Oeken-keeper Niek Wösten.

Aderlating

Een aderlating was de uitval van de Oekense topscorer Roel van Agtmaal, de goaltjesdief verliet vlak voor rust het veld met een bovenbeenblessure. Zonder hun topschutter moest Oeken opzoek naar een opening, maar ook in de tweede helft waren beide ploegen gewaagd aan elkaar. Voor beide ploegen was het doel dus duidelijk: één keer scoren en de overwinning is binnen. Tien minuten voor het einde was het Harfsen dat dat doel omzette in resultaat. Dylan Klumper was degene die ervoor zorgde dat de thuisploeg op een 1-0 voorsprong kwam. Oeken ging na de achterstand nog in de achtervolging met grote kansen van Marco Heersema en Erik Jan Huisman, maar dat mocht niet baten.

Door de overwinning van Harfsen is het gat tussen nummer vier Harfsen en nummer drie Oeken nog maar twee punten in de vierde klasse E, Harfsen heeft echter wel één wedstrijd minder gespeeld. Op de ranglijst voor de tweede periodetitel heeft Harfsen nu de tweede plek in handen met één punt achterstand op Be Quick Zutphen, maar Harfsen heeft ook hier één wedstrijd minder gespeeld.