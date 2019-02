Harmens blijft Rohda Raalte trouw

Harmens: ,,Ik heb het ontzettend naar mijn zin bij Rohda en voel me topfit. We hebben een uitstekende groep en staf daaromheen. Volgend jaar komen er nog een paar goede en ervaren spelers bij. Het is mooi hoe slagvaardig de club daarin is geweest. Dat motiveert mij extra in ieder geval nog een jaar samen door te gaan.”