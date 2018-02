Hattem dicht bij stunt in beker

Zondagclub Woezik trad aan met een veredeld O19-elftal, vanwege werkverplichtingen bij een groot deel van de vaste kern. Slechts drie basisspelers deden mee in Hattem. Niettemin hanteerde Woezik een hoog tempo in de eerste helft, maar heel gevaarlijk werd de hekkensluiter van de hoofdklasse B niet. Aan de andere kant deelde Hattem wat speldenprikjes uit, door in de omschakeling met Lawrence van der Bend uit te breken.

Het tempo dat Woezik voor de thee hanteerde, was in de tweede helft verdwenen. Beide ploegen waren eenmaal heel dicht bij een treffer en Hattem draaide in het laatste kwartier de duimschroeven aan. "We hadden ze in de tang. Ze scheten in de broek voor ons", voelde Mark de Haan. Met de harde verdediger als stormram knokte Hattem voor de gelijkmaker, maar die viel niet meer.