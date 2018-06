Hattem door in nacompetitie, Bergentheim komt tekort

Nadat de keeper van Bergentheim al twee keer was gered door het aluminium, was het de derde keer wel raak via een bal op de paal. Felix Noordberger was er als de kippen bij om zijn ploeg op voorsprong te glijden. De eerste helft verliep in hoog tempo en de groenen uit Bergentheim konden daar maar weinig kansen uit creëren.

Mouwen opstropen

De tweede helft begon dramatisch voor nacompeptitiedino Bergentheim. De vijfde opeenvolgende deelname aan de nacompetitie leek weer op een tegenvaller uit te draaien, toen een fout achterin Noordberger in staat stelde zijn tweede te maken. Daarna had Bergentheim geen andere keus dan de mouwen nog maar eens op te stropen.

Het resulteerde in een aansluitingstreffer van Jeffrey Plaggenmarsch, die zelf de zestien besloot in de lopen met de bal en zijn inzet met enig fortuin in het doel zag verdwijnen. Moet gezegd dat het opportunisme van de thuisclub niet uitmondde in chaos, maar in verzorgd aanvallend voetbal. De genadeklap viel in de slotseconde, toen keeper Karel Pullen besloot mee op te komen voor een corner.