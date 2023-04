Hattem en Heerde moeten niks, maar willen maar al te graag en dat is te zien

Derde klasseDe club die het makkelijkst scoort in de derde klasse C bijt de tanden stuk op de club die het beste is in tegenhouden. Dat de slimme jongens voorin bij Heerde ook altijd wel een keer scoren, verklaart waarom de ploeg nog altijd in de race is voor de titel.