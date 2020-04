Hattem haalt met Hooisma, Van Ommen en Van Enk nog drie versterkingen uit Kampen

Jeffrey van Ommen speelde de afgelopen seizoenen in het tweede elftal van Go Ahead Kampen. De 24-jarige verdediger kan centraal en als rechtback uit de voeten. Middenvelder Van Enk (23) komt ook uit de reserves van Go Ahead, hij is herstellende van een vervelende knieblessure. Eerder maakte Kevin Isidora al de overstap naar Hattem. Hij speelde in de hoofdmacht van KHC.