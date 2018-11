Hattem krijgt teveel met overwinning in Zalk

Hattem leek in Zalk de baas te zijn, want zeker in het eerste half uur was die ploeg de bovenliggende partij. Hajk Talaljan maakte ook de terechte openingstreffer en hij had daarna nog zomaar de 0-2 kunnen maken. Die viel echter niet, waarna Zalk uit het niets gelijkmaakte. Een mispeer van Aart Schreuder kwam terecht bij Menno van de Worp en hij schoot knap raak.