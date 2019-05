Hattem maakt selectie groter met Flokstra en Liefers

Flokstra (23) keert daarmee terug bij de club waar hij in de jeugd voetbalde. De aanvallende middenvelder stapte over naar de opleiding van PEC Zwolle en belandde via SVI bij ESC. Flokstra zat vijf seizoenen in de eerste selectie van de Elburgers, maar voetbalde er sinds januari niet meer. Hij was één van de spelers die de deur sloot na een intern conflict met het bestuur.