Hattem pakt volle buit tegen DSV’61

In de eerste helft waren beide teams slordig. Hattem was in aanvallend opzicht beter en kwam op voorsprong. Mats Offringa tikte de 1-0 binnen na defensief geklungel van DSV’61. De ploeg uit Doornspijk kwam de eerste helft niet aan combinatievoetbal toe.

Na rust was DSV’61 beter aan de bal en ontstonden er kleine mogelijkheden. Toch was de grootste kans in de slotfase voor Hattem-aanvaller Wesley Richardson. Hij had de 2-0 op de voet, maar stuitte op keeper Jacco van den Hoek. Het bleef bij 1-0.