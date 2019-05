Hattem speelt zich veilig tegen Zalk

Aan het begin van de eerste helft was Hattem slordig aan de bal. Zalk combineerde makkelijker. Toch was het Hattem die na een kwartier spelen op voorsprong kwam. Zalk-keeper Berry Wagterveld bokste de bal zo in de voeten bij Wesley Richardson en die maakte beheerst af. Lang kon Hattem niet genieten van de voorsprong. Achterin was Hattem zwak en de bal werd niet goed weggewerkt. Jeremy van Dijk bleef rustig en schoot de 1-1 binnen.

Na de rust drong Zalk aan en het had een aantal mogelijkheden om op voorsprong te komen. De kansen werden alleen niet afgemaakt. Hattem werd wakker. Het team begon beter te voetballen en een mooi opgezette aanval werd afgemaakt door Yannick Rave: 2-1. Een kwartier later was het weer raak. Rave liep in zijn eentje af op de keeper, maar besloot de bal terug te leggen op Hajk Talaljan. Die bleef rustig en liet Wagterveld kansloos: 3-1. Zalk was daarna niet meer in staat om het de thuisploeg lastig te maken.