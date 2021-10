Hattemse buren maken een feest van de stadsderby, maar Hatto Heim heeft de meeste lol

Op het veld is het oorlog, daarbuiten is het feest. De Hattemse derby is eentje waar de regio naar uit kijkt. Hoewel meer vuurwerk te zien is buiten het veld dan op het veld, zal ook over de wedstrijd lang worden nagepraat in de stad. Hatto Heim knokt zichzelf in de slotfase terug en laat de buurman beduusd achter. Rowan Mensink is de held en bezorgt de thuisploeg alsnog een groot feest: 2-1.