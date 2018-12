Hatto Heim degelijk naar de eerste thuiszege van het seizoen

De thuisploeg had in de eerste helft weinig te duchten van de bezoekers uit Doornspijk. Door de harde wind was het voor beide ploegen lastig om goed te voetballen, al had Hatto Heim hier duidelijk minder last van. Het leverde halverwege de eerste helft de 1-0 op voor Winand Meilink. Kort voor rust maakte Joep van Apeldoorn er zelfs 2-0 van.