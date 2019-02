Hatto Heim maatje te groot voor concurrent Hulshorst

Voorafgaand aan het duel tussen Hulshorst en Hatto Heim was er geen verschil in punten op de ranglijst in de derde klasse C, maar dat minimale verschil was op het veld niet te zien. De bezoekers uit Hattem waren vrijwel het hele duel een maatje te groot, al uitte zich dat niet op het scorebord: 2-3.