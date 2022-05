Hatto Heim ontkurkt na twee jaar uitstel dan eindelijk de champagne

„Een feestje tot diep in de nacht? Ik ben er bang voor”, lacht trainer Marcel van Walderveen. ‘Zijn’ Hatto Heim heeft zojuist de titel gepakt en dat resulteert in uitzinnige taferelen op en rondom het veld, waar de spelers en meegereisde fans hun kelen schor schreeuwen. „We hebben hier door alle coronaperikelen drie jaar op moeten wachten. Dat je het dan tegen de directe concurrent afmaakt is geweldig. Na de winter hadden we even een slechte fase met vier nederlagen in een kort tijdsbestek, maar we zijn nooit in paniek geraakt. We pakten de draad op een gegeven moment weer op en dit is het resultaat. Hier staat een blij man.”