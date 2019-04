Hattrick als kroon op het debuutjaar van Duteweert

Bjorn Duteweert (19) onderstreepte zijn succesvolle eerste seizoen in de hoofdmacht van Helios zondag tegen Activia (8-0) met zijn eerste hattrick. De aanvaller is ambitieus en hoopt het voorbeeld van Sander Krijns en Dennis Hettinga, die via Helios de weg omhoog vonden, te volgen.

Waar Krijns een overstap naar hoofdklasser CSV Apeldoorn verdiende, belandde Hettinga via Helios bij toenmalig hoofdklasser Rohda Raalte, voordat hij neerstreek bij Go Ahead Eagles. ,,Zij zijn zeker voorbeelden voor mij. En het grappige is dat ze allebei trainer van mij zijn geweest in de jeugd bij Helios", zegt Duteweert, die een sterk eerste jaar beleeft bij de Deventer derdeklasser.

Doel gehaald

,,Voor het seizoen zei ik tegen mijn vader dat ik tussen de 15 en 20 goals wilde maken. Dat doel heb ik al gehaald en ik ga nu voor meer dan twintig. Bovendien was ik er al weken op gebrand een hattrick te maken. In de jeugd is me dat elk jaar gelukt, maar dit seizoen nog niet."

Tot zondag dus. ,,Ik was erg blij na die derde goal en heb nog gevraagd of ik de wedstrijdbal mee naar huis mocht nemen. Maar volgens de materiaalman was dat een te duur geintje."

Fitness

Duteweert omschrijft zichzelf als technische aanvaller, die tweebenig is en graag de actie opzoekt. ,,In het begin van het seizoen werd ik nog weleens makkelijk aan de kant gezet. Maar ik probeer elke week drie keer te fitnessen en zo een betere voetballer te worden."

Hij heeft nog geen interesse vernomen van andere clubs. ,,Ik zit ook prima op mijn plek bij Helios en wil nog wel een jaar blijven. Maar ik heb wel de ambitie hogerop te komen."

Talentvol