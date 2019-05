Hattrick Ronald Winter goud waard voor Noord Veluwe Boys

Na vier nederlagen op rij viel het deze keer goed voor de thuisploeg. De wedstrijd ging lange tijd op en neer, maar Noord Veluwe Boys, met name Winter, was beter in het verzilveren van kansen. Winter zette voor rust zijn ploeg op gelijke hoogte en was ook verantwoordelijk voor de tweede en vierde treffer van de wedstrijd. Noord Veluwe Boys-trainer Jan Stoffer is dan ook heel tevreden met zijn goudhaantje. ,,Hij heeft een neusje voor de goal. Gezien de stand is het aantal treffers dat hij heeft gemaakt heel erg goed”, zegt hij. Winter staat nu na twintig duels op negentien treffers.