Hattrick verdediger Rotman bezorgt DOS Kampen zege

DOS Kampen was in de openingsfase de bovenliggende partij en kwam via Allan Bakker bijna op voorsprong. Rotman scoorde na achttien minuten wel. De linksback benutte een strafschop, nadat Twan Knul over het been van Peter Huijgen ging. DOS had tien minuten voor tijd opnieuw een penalty moeten hebben, toen Enes Keklikoglu de bal op zijn uitgestoken hand kreeg, maar de arbiter zag er niks in.