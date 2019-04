Havelte grijpt aller, allerlaatste strohalm tegen Steenwijker Boys

Havelte deelde van meet af aan de lakens uit. Het was feller in de duels, speelde beter (voor zover je het technisch begaafd kunt noemen) en creëerde meer kansen. Maar het spelletje zou geen voetbal heten, als Steenwijker Boys op voorsprong zou komen. Janco van der Voort kopte raak uit een vrije trap.

In de tweede helft leek Bjorn van Dalen zijn ploeg op een veilige 3-1 marge te zetten. Maar toen Siebren Boschma in de slotminuut nog 3-2 maakte via een penalty, hield Havelte toch nog even de adem in. Het liep goed af voor de withemden.