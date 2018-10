Havelte houdt heldhaftig stand tegen VENO

Op dat moment stond het al 1-1. Bas de Vries, de slimme spits, had Havelte na tien minuten op voorsprong gezet. VENO deed na ruim een half uur wat terug. Lars de Boer was trefzeker. In de tweede helft was er maar één ploeg bezig met het binnenhalen van de winst: VENO. Gert-Jan van Limburg, De Boer en Zomerman kregen goede kansen, maar scoorden niet. Havelte kwam er amper uit en had zes gele kaarten nodig om het punt uiteindelijk binnen te slepen. Eentje was er voor keeper Bolding, vanwege commentaar op de leiding. Het maakte hem niet uit. ,,Dit is wel lekker hoor.”