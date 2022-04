Hectische slotminuten in derby tussen Beekbergen en Apeldoornse Boys en tegenwind voor KCVO in Olst

Derde klasse D

KCVO ging donderdagavond, op bezoek in Olst, met flinke cijfers onderuit tegen een, volgens trainer Remon van Schoonhoven, beter voetballend Overwetering. ,,Wij hebben vanavond terecht verloren. Overwetering was vooral in de eerste helft veel sterker dan wij. Met de rust stonden we al met 4-0 achter en dan weet je eigenlijk wel dat de tweede helft niet echt meer gespeeld hoeft te worden.” De oefenmeester van de ploeg uit Vaassen voerde als verzachtende omstandigheid voor het verlies aan dat de wind een vrij grote rol speelde, vooral in de eerste helft. ,,Wij speelden tegen de wind in en Overwetering had die mee. Dat leidde twee maal tot ballen die van grote afstand net achter onze verdediging ploften. Die zou daar in normale omstandigheden op hebben weten te anticiperen, maar nu lukte dat niet. Daarnaast viel de 2-0 uit een vrije trap vanaf de zijkant van ruim veertig meter afstand. Die bal kreeg een zwieper door de wind en vloog er zo in. Na de rust ging de wind grotendeels liggen, zodat wij er geen profijt meer van hadden. Dan weet je ook dat je vrij kansloos bent, al wil ik hiermee niets afdoen aan de prestatie van Overwetering.” Door de nederlaag moet KCVO een stapje terug doen op de ranglijst en lijkt het uitgeschakeld voor de tweede periodetitel.

Overwetering – KCVO 4-0 (4-0). 14. Remon Elshof 1-0, 28. Bram de Haas 2-0, 30. Nick Oosterwijk 3-0, 39. Oosterwijk 4-0.