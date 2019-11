Heerde pakt in half uur tijd een punt

Derde divisie Bliksem­start opmaat naar zege Sparta Nijkerk op Hoek

16:33 Sparta Nijkerk had op bezoek bij HSV Hoek een bliksemstart met twee goals in zes minuten. Hoewel het nog even spannend werd nadat de Zeeuwen de aansluitingstreffer maakten, bleef de koploper overeind. Prettige bijkomstigheid was dat naaste belager DVS ’33 thuis met 0-2 onderuit ging tegen Barendrecht, waardoor de voorsprong van de oranje-zwarten opliep tot vijf punten.