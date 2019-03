Heerink vlot weer sleutelspeler na sleutelbeenbreuk

,,Het gaat me maar om één ding: het kampioenschap met Wijhe", zegt Heerink, die er wat dat betreft nog altijd goed voorstaat. Na twee wedstrijden zonder zege - een gelijkspel tegen Colmschate en een zeperd bij Epe - herpakte de koploper van de derde klasse B zich zondag met een eenvoudige overwinning op de hekkensluiter. ,,We hadden tegen Epe een slag kunnen slaan. Jammer dat we dat nalieten, maar we raken niet in paniek. We weten dat we veel kwaliteit hebben."