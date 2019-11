Heeten houdt het hoofd koel, gehavend Witkampers gevloerd door Concordia Wehl

Een pittige tackle van een speler van Heeten in de negende minuut werd bestraft met geel. Als antwoord op deze tackle gaf Wouter van Amersfoort een harde schop terug, welke wel bestraft werd met rood. Hierdoor ontstond veel gedoe. ,,Het was geen leuke eerste helft. Het is de hele wedstrijd onrustig geweest. Uiteindelijk hebben we wel terecht gewonnen", vertelde Booij.

Warnsveldse Boys ligt uit het bekertoernooi, door een 0-2 thuisnederlaag tegen tweedeklasser Barbaros. ,,Het krachtsverschil was al snel duidelijk. We stonden na een kwartier al met 2-0 achter", aldus trainer Michel Feukkink, die een aantal jonge jongens uit de JO19 hun kans in het eerste gaf. ,,Dat is mij goed bevallen, de jongens hebben het goed gedaan. We kunnen ondanks de terechte nederlaag terugkijken op een prima wedstrijd.”

Dominant

Witkampers verloor tegen de verhouding in van Concordia Wehl. Hoewel de ploeg van Jeroen van der Tol de wedstrijd onder controle leek te hebben, verloor het met 2-0. ,,We misten vijf spelers, dus we moesten een aantal dingen omzetten. Toch hadden we de organisatie heel goed staan. We zijn de hele wedstrijd dominant geweest en creëerden veel kansen, maar het gaat natuurlijk om doelpunten maken. Toch heb ik de spelers een compliment gemaakt.''