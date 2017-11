Heeten stoot Schalkhaar uit het bekertoernooi

Na twee doelpunten in het eerste bedrijf van Chiel van Dartel en Luuk Maas was de sensatie compleet. ,,We hebben in de eerste helft heel goed mee kunnen komen en goed druk gezet. Daarna werd het conditioneel zwaarder voor ons en hebben we ook wel wat geluk gehad in de tweede helft omdat zij twee grote kansen misten. Maar dit is een mooie opsteker,” aldus de realistische coach Alex Booij.

Vierdeklasser Reünie liet de kans op een zo nog grotere stunt liggen, want het verloor uiteindelijk via strafschoppen van eersteklasser Longa'30: 4-5. Martijn Rexwinkel was de schlemiel bij Reünie, omdat hij de enige strafschop miste. ,,Aan het einde van de reguliere speeltijd waren wij de morele winnaar. Dat we net niet door zijn is pech”, vond coach Arno Knapen. De thuisploeg had via Wout Boeijink in de slotfase een achterstand weggepoetst: 1-1.

Niet alle duels eindigden in een stunt, want Teuge slaagde er niet in om een eersteklasser uit te schalken. De derdeklasser werd in eigen huis met een tienklapper weggevaagd door Duno: 0-10.