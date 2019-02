Heimerikx schenkt ZAC nieuwe zege

Nee, hoogstaand is het zeker niet. Efficiënt wel. Zonder echt goed te spelen wint ZAC met 0-2 in Hasselt van Olympia’28.

De thuisploeg krijgt in de openingsfase alle tijd en ruimte om het spel te maken. Olympia maakt daar graag gebruik van, maar weet het speloverwicht niet uit te drukken in een doelpunt. Wanneer de geduldige bezoekers vervolgens de eerste de beste kans krijgen, is het direct raak. Lex Heimerikx haalt vanaf een meter of 20 uit. Zijn droge knal zorgt voor de voorsprong, 0-1.

In de tweede helft probeert Olympia het wel, maar verder dan een kans van Bertus Finke, na een actie over de linkerflank, komt de ploeg uit Hasselt niet. Opvallend is dat de grensrechter van ZAC in de 71e minuut door de scheidsrechter naar de kant wordt gestuurd. De grens merkt terecht op dat de arbiter al zeker drie keer zelf een beslissing maakt, en daarbij niet kijkt of luistert naar z’n assistent. Het spel ligt daardoor enige tijd stil. Een vervangende grensrechter maakt de tijd vol.

In blessuretijd grijpt ZAC de volle buit definitief, via de tweede treffer van Heimerikx. Olympia’28 knokt er hard voor, maar kan nooit echt gevaarlijk worden. ZAC blijft dankzij de zege dit seizoen ongeslagen in uitwedstrijden. De ploeg van John Beijen slaat een gat van zes punten en heeft nog een extra duel in te halen. Olympia’28 mist voorlopig de aansluiting met de subtop.