Heimerikx schiet ZAC de nacompetitie in

Vooraf had ZAC alles in eigen hand. Winnen en de periode zou een feit zijn. Een kabbelende eerste helft, met een paar kansen voor beide ploegen, werd aan het eind toch nog afgesloten met een 0-1 voorsprong voor de bezoekers. Joost Ottens kopte een hoekschop binnen.

De tweede helft was aanvankelijk een lange zit, maar de hitte deed zijn werk en na een uur spelen kwamen er meer kansen. Voor ZAC, dat tot dan weinig te duchten had van Hatto Heim, betekende dit even billenknijpen. De afzwaaiende Maarten Teuben zorgde namelijk voor de 1-1 met nog twintig minuten te spelen.

Toch stelde ZAC orde op zaken, maar het had daar wel een redding van keeper Puck Pool voor nodig. In de tegenstoot maakte Lex Heimerikx een perfecte bal van Robbin Bastiaan af. Nadat Teuben in de negentigste minuut zijn afscheid kreeg met een publiekswissel en bloemen, zorgde Heimerikx voor de slagroom op de taart met een fantastische 1-3 vanaf de linkerkant, waardoor de degradant weer mag spelen voor een plekje in de tweede klasse. ASC'62 is daarin de eerste tegenstander.