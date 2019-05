Heino handhaaft zich na monsterscore

Heino heeft zich in het jubileumjaar verzekerd van nog een jaar eerste klasse voetbal. Dat handhaving voor de 50-jarige pas drie wedstrijden voor het einde van de competitie zijn beslag kreeg was onverwachts en teleurstellend, maar de wijze waarop het gebeurde zeer overtuigend. Vanaf de eerste minuut werd WAVV bij kop en kont gepakt en over het veld heen en weer geslingerd. De thuisploeg scoorde in de eerste helft drie keer, maar dat had minstens het dubbele moeten zijn. Gas terugnemen deed Heino pas toen binnen het uur voetballen de 6-0 op het scorebord stond.