Heino heeft de prinsen, maar mist een koning binnen de lijnen

SPORTPRO­GRAM­MA: Gemeente­lij­ke derby in Barchem, eredivisio­nis­ten Kwiek en BZC beginnen aan de competitie

16 september Langzaam maar zeker komen er steeds meer regionale sporters in actie. Vorige week gingen het hockey en het korfbal al van start en dit weekend staan in het handbal, rugby, volleybal en waterpolo de eerste competitiewedstrijden op het programma. In het amateurvoetbal wordt daarnaast de laatste speelronde in de poulefase van de districtsbeker afgewerkt.