Heino mag blijven dromen van de hoofdklasse, Deventer-derby prooi voor DAVO en geen promotie voor Robur

Overzicht Deventer/Zutphen FC Zutphen na 120 minuten te sterk voor Hoevelaken, promotie­droom Teuge, Blauw Wit ‘66 en Helios eindigt in eerste ronde

Voor sommige ploegen duurt het seizoen nog even voort. Zij komen dit weekend in actie in de nacompetitie. Benieuwd naar de resultaten? Je vindt de uitslagen, doelpuntenmakers en verslagen van de duels die zaterdag gespeeld zijn in onderstaand overzicht.

11 juni