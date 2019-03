Heino moet nu de benen laten spreken

In de Stentor Toto laat elke week een trainer zijn licht schijnen over het voetbalprogramma van komend weekeinde en over het wel en wee van zijn ploeg. Vandaag: Martijn de Vogel van Heino. Jeroen van der Tol van Eefde had er vorige week zes van de acht goed.

Na een uitstekend seizoen, waarbij Heino onder debuterend trainer Martijn de Vogel de beste eindklassering ooit haalde (zevende in de eerste klasse), lang in het bekertoernooi bleef en knipoogde naar een periodetitel, is het nu alle hens aan dek. ,,Maar erin blijven is realistisch", zegt de 39-jarige Raaltenaar.

Voorlaatste

Met name het hoge aantal gelijke spelen - zes in vijftien duels - heeft er toe geleid dat de Sallandse formatie voorlaatste (dertiende) staat in 1E. ,,We hebben een selectie die de eerste klasse waardig is. Wel wordt de ploeg steeds jonger. Aan het begin van het seizoen heb ik drie spelers bij de selectie gehaald die ook nog in de A1 zouden mogen spelen: Marius Deckers (19), Sten Rosendal (18) en Kay Ruiter (18). Vrienden van elkaar en allemaal jongens uit het eigen dorp."

,,We kijken gericht naar wat we nodig hebben, niet naar de breedte. Dat is de club eigen. Talent uit eigen dorp een kans geven en dat aanvullen met afvallers van bvo's, die via ons weer hogerop proberen te komen. Er is veel talent, maar met name achterin hebben we weinig ervaren spelers rondlopen. En we hebben geen spitsen die er tien tot vijftien inleggen."

Gerenommeerd

Dan kan het zomaar een keer gebeuren dat de inmiddels gerenommeerde eersteklasser het moeilijk krijgt. ,,Dat is, ook voor mij als jonge trainer, een goede leerschool."

Spelers betalen, doet Heino niet, de langetermijnplanning én de eigen jeugdopleiding moeten voldoende garanties leveren voor een succesvolle sportieve toekomst. Waarbij de randvoorwaarden voor spelers en technische staf puik geregeld zijn. ,,Ze hebben het hier mooi voor elkaar hoor. Met vier camera's volgen we onze duels en trainingen, die beelden gebruiken we voor interne besprekingen. Ik leer daar zelf ook weer van."

Oogsten

Kortom, op termijn komt alles steeds goed. Maar de komende weken moeten toch vooral de benen spreken. Zondag speelt de ploeg thuis tegen nummer twaalf Tubantia, de week erop komt hekkensluiter BWO naar sportpark De Kampen. Tijd om te oogsten, de jonge groep mag laten zien dat de geleerde lessen niet alleen toekomstige waarde hebben.